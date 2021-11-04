Кристина Сазыкина завоевала бронзовую медаль молодежного ЧМ по борьбе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Кристина Сазыкина выиграла бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по борьбе в Сербии (U-23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начав турнир с уверенной победы над Михаэллой Хоуп Бек из США (6:1), белоруска, выступающая в весовой категории 59 кг, уступила украинке Соломие Винник - 6:8. Поскольку та прошла в финал, по регламенту соревнований Кристина Сазыкина получила право на участие в утешительном раунде. Ее соперница на данной стадии соревнований Анастасия Ничита из Молдовы на схватку не вышла, сославшись на травму.

Уроженка Кричевского района Могилевской области, получив шанс попасть на пьедестал молодежного планетарного форма, его не упустила. В поединке за бронзу она досрочно победила представительницу Латвии Рамину Мамедову - 10:0.

Золото в категории 59 кг выиграла экс-украинка Ангелина Лысяк, выступающая за сборную Польши. У ее бывшей соотечественницы Соломии Винник - серебро. Еще одну бронзовую медаль завоевала венгерская спортсменка Анна-Хелла Сель.-0-