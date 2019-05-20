Криушенко назвал кандидатов на матчи с футболистами Германии и Северной Ирландии

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал расширенный список команды на июньские отборочные матчи чемпионата Европы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
В предварительный список вошли 28 футболистов:
вратари - Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск);
защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Володько ("Арсенал", Тула, Россия), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Олег Веретило ("Динамо-Брест"), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин ("Витебск");
полузащитники - Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все - "Динамо-Брест"), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев, Валерий Громыко (все - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Михаил Гордейчук ("Тобол", Костанай, Казахстан), Никита Корзун ("Аль-Фатех", Эль-Хаса, Саудовская Аравия);
нападающие - Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Евгений Шикавка ("Лариcса", Греция), Александр Макась ("Ислочь", Минский район).
Окончательный список из 23 футболистов определится 27 мая.
Тренировочный сбор национальной дружины начнется 3 июня в Минске. На поле "Борисов-Арены" 8 июня сборная Беларуси сыграет с командой Германии, а 11 июня встретится с футболистами Северной Ирландии. В двух стартовых турах квалификации Евро-2020 белорусы проиграли на выезде сборным Нидерландов - 0:4 и Северной Ирландии - 1:2.-0-
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