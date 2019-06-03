Криушенко назвал состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Германии и Северной Ирландии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал окончательный состав на домашние июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы с командами Германии и Северной Ирландии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

На тренировочный сбор приглашены 23 футболиста:

вратари - Денис Щербицкий (БАТЭ Борисов), Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Володько ("Арсенал", Тула, Россия), Олег Веретило ("Динамо-Брест"), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин ("Витебск");

полузащитники - Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба - "Динамо-Брест"), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Михаил Гордейчук ("Тобол", Костанай, Казахстан), Никита Корзун ("Аль-Фатех", Эль-Хаса, Саудовская Аравия);

нападающие - Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Евгений Шикавка ("Лариса", Греция).

Команда собралась сегодня в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. В субботу, 8 июня, в матче 3-го тура квалификационной группы С белорусы встретятся с командой Германии, а 11 июня сыграют с футболистами Северной Ирландии. Оба поединка на поле "Борисов-Арены" начнутся в 21.45 и будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .

На старте отборочного турнира Евро-2020 сборная Беларуси потерпела два гостевых поражения - от Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (1:2). Немецкие футболисты обыграли в гостях голландцев (3:2), а североирландцы дома победили эстонцев (2:0).

Турнирное положение: Северная Ирландия - 6 очков (2 матча), Германия - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2). В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие команды из 10 отборочных групп, еще 4 путевки получат победители плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-