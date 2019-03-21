Криушенко назвал стартовый состав белорусов на матч с голландцами в квалификации ЧЕ-2020

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав на сегодняшний матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут на поле стадиона "Фейеноорд" в Роттердаме выйдут: Горбунов, Драгун, Мартынович (к), Шитов, Поляков, Ковалев, Сигневич, Путило, Сиваков, Маевский, Стасевич. В запасе: Чичкан, Климович, Риос, Савицкий, Лаптев, Глеб, Сарока, Кисляк, Володько, Кендыш, Волков, Нехайчик.

Первая игра белорусов в квалификационной группе С начнется в 22.45 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В другом матче этой группы футболисты Северной Ирландии сыграют на своем поле с командой Эстонии.-0-