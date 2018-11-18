Криушенко: победа над Сан-Марино могла быть крупнее

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа над Сан-Марино (2:0 - прим. БЕЛТА) могла быть крупнее. Такое мнение высказал пресс-службе Белорусской федерации футбола после матча главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко, сообщает БЕЛТА.

"После победы над Люксембургом уже говорил, что важно восстановить как физические силы, так и эмоциональные. Победа над Сан-Марино таких эмоций не принесла. Наши ребята вышли, сделали свою работу, добились победы. Понятно, успех мог быть крупнее, были моменты, которые мы не реализовали. Важно, что спокойно довели матч до победы", - отметил Игорь Криушенко.

Наставник белорусской сборной подчеркнул, что быстрый гол Станислава Драгуна помог снять напряжение у игроков. Также Игорь Криушенко удовлетворен тем, что сборная Беларуси не пропустили ни одного гола в матчах Лиги наций.

В следующем сезоне белорусские футболисты выступят в лиге С турнира с более сильными соперниками в группе.-0-