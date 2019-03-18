Криушенко: старт в отборе к ЧЕ-2020 - шанс для белорусских футболистов показать высокий результат

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года - очередной шанс для белорусских футболистов показать высокий результат. Об этом заявил сегодня журналистам главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начало любого дела - волнительный момент. Времени для подготовки к официальным матчам Евро-2020 имели не так много, но все соперники находятся в таких условиях. Отмечу, что старт отборочного цикла - очередной шанс, и мы постараемся им воспользоваться, чтобы показать высокий результат", - отметил Игорь Криушенко.

Наставник национальной сборной подчеркнул, что команда будет бороться, невзирая на авторитеты. "В группе вместе с белорусами соперники из Нидерландов и Германии. Очевидно, что эти две сборные - фавориты квалификации. Мы намерены бороться против этих команд за счет четкой организации игры. Изучаем сейчас Нидерланды, с которыми нам играть уже 21 марта, подсказываем игрокам на тренировках, где мы можем сыграть лучше", - рассказал он.

В прежнем отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года белорусские футболисты заняли четвертое место в группе С, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Ранее национальная сборная Беларуси по футболу не принимала участия в финальной стадии чемпионата Европы.

Сборная Беларуси тренируется в Минске с 16 марта на базе технического центра АБФФ. Вечером 19 марта команда отправится в Роттердам, где 21 марта проведет первый матч квалификационной группы С против футболистов Нидерландов. Затем белорусы переедут в Белфаст, где 24 марта сыграют со сборной Северной Ирландии.

Продолжится квалификация к Евро-2020 в первый летний месяц текущего года. Сборная Беларуси проведет два домашних матча: 8 июня в "Борисов-Арене" с Германией, а 11 июня - с Северной Ирландией.-0-