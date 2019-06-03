Криушенко: в матчах с Германией и Северной Ирландией нужно добиться максимума

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящие матчи отборочного цикла чемпионата Европы с Германией и Северной Ирландией в сборную Беларуси вызваны наиболее подготовленные игроки. Это отметил сегодня в беседе с журналистами главный тренер национальной команды Игорь Криушенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Криушенко назвал окончательный состав сборной Беларуси на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Германией и Северной Ирландией В субботу, 8 июня, в матче 3-го тура квалификационной группы С белорусы встретятся с командой Германии, а 11 июня сыграют с футболистами Северной Ирландии.

Наставник сборной не стал делить две предстоящие игры на менее и более важные. "В двух играх нужно постараться добиться максимума, на который мы способны", - сказал главный тренер.

Игорь Криушенко, отвечая на вопросы, почему нет в заявке некоторых известных игроков, подчеркнул, что они не попали в состав по спортивному принципу. "На сбор приглашены 23 наиболее подготовленных на данный момент футболиста. В сборной есть креативные игроки, важно, чтобы они себя проявляли в матчах с Германией и Северной Ирландией", - отметил он.

Белорусский специалист также пожелал здоровья своему коллеге Йоахиму Леву, который из-за ушиба грудной клетки и защемления артерии не будет руководить сборной Германии. Обязанности тренера временно возьмет на себя его помощник Маркус Зорг.

В субботу, 8 июня, в матче 3-го тура квалификационной группы С белорусы встретятся с командой Германии, а 11 июня сыграют с футболистами Северной Ирландии. Оба поединка на поле "Борисов-Арены" начнутся в 21.45 и будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .

На старте отборочного турнира Евро-2020 сборная Беларуси потерпела два гостевых поражения - от Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (1:2). Немецкие футболисты обыграли в гостях голландцев (3:2), а североирландцы дома победили эстонцев (2:0).

Турнирное положение: Северная Ирландия - 6 очков (2 матча), Германия - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2). В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие команды из 10 отборочных групп, еще 4 путевки получат победители плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-