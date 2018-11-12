Криушенко: все в сборной понимают, насколько важна игра с Люксембургом в Лиге наций

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси понимают, насколько важна игра с Люксембургом в Лиге наций. Об этом заявил сегодня журналистам главный тренер национальной команды Игорь Криушенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выездной матч в Лиге наций с Люксембургом на стадионе "Жозе Бартель" состоится 15 ноября. "Соперники будут играть на домашнем поле и постараются больше атаковать, прессинговать. Видел игру Люксембурга с Молдовой в первом туре. Как и предполагал, наши соперники в матче делают ставку на стандартные положения и быстрый переход из обороны в атаку. К этому мы должны быть готовы и противопоставить свои сильные качества. Проходных матчей не бывает. Любая расслабленность наказывается. Все ребята в сборной Беларуси понимают ситуацию, насколько важна игра для нас. Главное - выйти и сыграть, как они могут, и показать, на что способны", - отметил Игорь Криушенко.

Матч 5-го тура группы 2 (лига D) белорусы проведут 15 ноября в Люксембурге, а 18 ноября завершат групповой этап встречей в Сан-Марино. Турнирное положение после 4 туров: Люксембург - 9 очков, Беларусь - 8, Молдова - 5, у Сан-Марино набранных очков нет.-0-