"Крумкачы" обыграли дубль минского "Динамо" на турнире в Жодино

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино завершился первый этап предсезонного футбольного турнира "Белазовец-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем столичном дерби "Крумкачы" одержали волевую викторию над дублирующим составом "Динамо" - 2:1. Во втором матче дзержинский "Арсенал" сыграл вничью с бобруйской "Белшиной" - 1:1. Итоговое положение: "Арсенал" - 7 очков, "Крумкачы" - 6, "Динамо" - 3, "Белшина" - 1.

В другой группе итоговое положение таково: "Торпедо-БелАЗ" - 5 очков, "Слуцк" - 4, "Неман" - 4, "Ислочь" - 2.

Таким образом, завтра в поединке за 1-е место хозяева соревнований жодинские торпедовцы сыграют с дзержинским "Арсеналом", а в матче за третью итоговую позицию "Крумкачы" сразятся со "Слуцком".

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты "Слуцка" победили "Смолевичи" со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0).-0-