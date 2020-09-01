"Крумкачы" победили минское "Динамо" и вышли в 1/8 финала розыгрыша футбольного Кубка Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского клуба "Крумкачы" сенсационно обыграли столичное "Динамо" со счетом 2:0 и стали участниками 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле столичного СОК "Олимпийский" представители первой лиги национального чемпионата забили динамовцам по мячу в каждом тайме. На 18-й минуте игры счет открыл Сергей Линько, а на 50-й минуте встречи Михаил Колядко установил окончательный результат.

На этой неделе состоится еще один поединок 1/16 финала: в субботу, 5 сентября, "Островец" сыграет на своем поле с футболистами "Минска". Дата матча "Слоним-2017" - "Неман" (Гродно) определится позже.

Ранее в 1/8 финала кубкового розыгрыша вышли борисовский БАТЭ, брестское "Динамо", солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо-БелАЗ", "Городея", брестский "Рух", мозырская "Славия", "Витебск", "Слуцк", "Ислочь", минский "Энергетик-БГУ", а также два представителя первой лиги национального первенства речицкий "Спутник" и дзержинский "Арсенал".-0-