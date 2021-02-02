"Крумкачы" проиграли дзержинскому "Арсеналу" на футбольном турнире в Жодино

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два поединка прошли на предсезонном футбольном турнире "Белазовец-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче 2-й группы дзержинский "Арсенал" взял верх над минскими "Крумкачамi" с минимальным преимуществом 1:0. Во втором поединке дублирующий состав минского "Динамо" взял верх над бобруйской "Белшиной" - 2:0.

Накануне на искусственном поле жодинского стадиона "Торпедо" состоялись встречи команд 1-й предварительной группы. Хозяева соревнований футболисты "Торпедо-БелАЗ" обыграли "Слуцк" с результатом 2:0, а во второй игре гродненский "Неман" оказался сильнее "Ислочи" из Минского района - 3:1. В среду, 3 февраля, здесь пройдут матчи второго тура - сначала торпедовцы сыграют с гродненской дружиной, а затем "Слуцк" будет соперничать с "Ислочью".

Групповой этап завершится 5 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты "Слуцка" победили "Смолевичи" со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0).-0-