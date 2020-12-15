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15 декабря 2020, 18:15

"Крумкачы" проиграли "Слуцку" в первом переходном матче чемпионата Беларуси

Фото ФК "Слуцк"
Фото ФК "Слуцк"

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Крумкачы" проиграли "Слуцку" первый из двух переходных поединков за право играть в следующем сезоне в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в столичном футбольном манеже прошла с преимуществом гостей, которые забили по голу в каждом тайме. В самом конце первой половины игры счет открыл Игорь Бобко, а на 79-й минуте Абдул Гафар с пенальти установил окончательный результат. Ответный переходной матч состоится 19 декабря на поле слуцкой команды.

В этом сезоне футболисты "Слуцка" заняли 14-е место в элитном дивизионе национального первенства, а "Крумкачы" финишировали третьими в первой лиге.

Прямые путевки в высшую лигу завоевали речицкий "Спутник" и "Гомель". Эти команды заменят двух неудачников элиты - бобруйскую "Белшину" и "Смолевичи".-0-

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