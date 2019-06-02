"Крылья Советов" и "Уфа" сохранили места в российской премьер-лиге

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Уфы" и самарских "Крыльев Советов" сохранили прописку в элитном дивизионе чемпионата России по итогам переходных матчей с представителями ФНЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой встрече за право играть в премьер-лиге в следующем сезоне самарская команда победила в гостях "Нижний Новгород" со счетом 3:1, а дома уступила 0:1. Белорусский форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко в этих играх на поле не выходил.

Уфимцы сначала обыграли футболистов "Томи" на своем поле 2:0, а потом проиграли в Томске 0:1.

Таким образом, по итогам сезона премьер-лигу покинули махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей", которых заменят лучшие команды второго дивизиона российского чемпионата - "Тамбов" и "Сочи".

Чемпионом России стал "Зенит" из Санкт-Петербурга, серебро у московского "Локомотива", бронза у "Краснодара", капитаном которого является белорус Александр Мартынович. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко финишировал четвертым.-0-