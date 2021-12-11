"Крылья Советов" победили "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате России по футболу сегодня проходят стартовые встречи 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них футболисты "Крыльев Советов" победили в Самаре казанский "Рубин" с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 62-й минуте счет открыл Иван Сергеев, а незадолго до финального свистка отличился Сергей Пиняев. Белорусский защитник самарского клуба Дмитрий Прищепа остался в запасе.

Также сегодня футболисты ЦСКА примут в Москве тульский "Арсенал". "Ростов" сыграет у себя дома с "Уралом" из Екатеринбурга.

Завтра в центральном поединке 18-тура идущее вторым московское "Динамо" примет на своей арене лидера российской премьер-лиги питерский "Зенит". Динамовцы отстают от действующего чемпиона на два очка и в случае победы обойдут "Зенит" в турнирной таблице. Московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе встретятся у себя дома с футболистами "Уфы". "Краснодар" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и защитником Александром Мартыновичем в составе примут на своем поле "Нижний Новгород". В Грозном местный "Ахмат" будет соперничать с гостями из "Химок". В последнем матче этого тура футболисты "Сочи" 13 декабря сыграют на своей арене с московским "Спартаком".

Положение в лидирующей группе российского чемпионата сейчас таково: "Зенит" - 37 очков, "Динамо" - 35, "Краснодар", "Сочи" - по 28. Внизу турнирной таблицы "Химки" - 14 очков, по 16 баллов имеют "Урал" и "Уфа". Список лучших бомбардиров возглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-