"Крылья Советов" вышли в полуфинал футбольного Кубка России

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты самарских "Крыльев Советов", одним из тренеров которых является белорус Сергей Корниленко, пробились в полуфинальную стадию Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня представители второго дивизиона российского чемпионата неожиданно обыграли в Самаре московское "Динамо" с результатом 2:0. 19-летний белорусский защитник "крылышек" Дмитрий Прищепа на поле не выходил.

Последним участником полуфинала стал московский ЦСКА, одержавший волевую викторию в Туле над местным "Арсеналом" - 2:1. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев не играли, а белорусский форвард армейцев Илья Шкурин вышел на замену на 88-й минуте встречи.

Вчера московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе победил в гостевом четвертьфинале футболистов "Сочи" со счетом 3:1. Грозненский "Ахмат" одолел на своем поле гостей из "Уфы" - 1:0.

Жеребьевка полуфинальных пар Кубка России состоится 9 апреля.-0-