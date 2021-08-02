Кубинец Луис Орта Санчес завоевал золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Кубинец Луис Альберто Орта Санчес выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финал против японца Кэнъитиро Фумита прошел под диктовку атлета с Острова свободы. Луис Альберто Орта Санчес доминировал на ковре, показывая отличную подготовку как при борьбе в стойке, так и действуя в партере, и одолел своего оппонента со счетом 5:1.

В схватке за бронзу Сайлике Валихан из Китая победил украинского атлета Ленура Темирова по правилу последнего действия со счетом 1:1. Еще одна награда этого достоинства обрела российскую прописку после того, как Сергей Емелин уверенно разобрался с Виктором Чобану из Молдовы - 12:1.-0-