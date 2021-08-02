Кубинец Луис Орта Санчес завоевал золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 2 августа 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:18 Политизация становится одной из главных проблем спорта - политолог о ситуации с Тимановской Общество
15:13 Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан Общество
15:00 Пять жителей Могилевской и Гомельской областей обвиняются в сбыте и хранении наркотиков Происшествия
14:54 Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золото Олимпиады в Токио Спорт
14:43 В Смолевичском районе предприниматель похитил лесоматериал на Br7 тыс. Происшествия
14:37 БУТБ провела первую сделку по экспорту сухого молока в Украину Экономика
14:34 Гимнаст Артур Давтян завоевал для Армении первую медаль токийских Игр Спорт
14:30 Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности Экономика
14:23 Тимановская ехала на Олимпиаду не за победами, а для реализации своих планов - Масейков Общество
14:16 Кубинец Луис Орта Санчес завоевал золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе Спорт
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592 Общество
14:14 В странах Европы число случаев COVID-19 превысило 60 млн - ВОЗ В мире
14:00 В Минской области за выходные в ДТП пострадали три человека Происшествия
13:49 В Смолевичском районе перевернулся мотоциклист с пассажиром - ГАИ ищет очевидцев Происшествия
13:47 Футболистки Канады стали первыми финалистками женского олимпийского турнира Спорт
13:43 Это недопустимое поведение - Талай о ситуации с Тимановской в Токио Спорт
13:42 Экспортеры Брестской области открыли три новых рынка сбыта Экономика
13:37 Доллар и евро на торгах 2 августа подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:35 ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отпраздновали в Бресте Регионы
13:23 Азербайджан для Беларуси - стратегический партнер - Кочанова Политика
13:09 Прокуратура Минска потребовала устранить нарушения на столичных пляжах Регионы
13:03 Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской Спорт
13:01 Китаянки Бао Шаньцзю и Чжон Тяньши выиграли золото в командном спринте по велотреку на Играх в Токио Спорт
12:51 Иски на Br483 тыс. предъявлены не отработавшим по распределению выпускникам Брестской области Регионы
12:46 Китайские гимнасты стали лучшими в упражнениях на кольцах Спорт
12:44 Более 370 студотрядов сформировано с начала года минским штабом трудовых дел Общество
12:39 Директор агропредприятия в Хойникском районе похитил почти 3 т зерноотходов Происшествия
12:33 Число погибших при наводнениях в Хэнани возросло до 302 В мире
12:31 В Могилевской области убрано более 40% площадей зерновых Регионы
12:30 Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 5 августа Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
02 августа 2021, 14:16

Кубинец Луис Орта Санчес завоевал золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новости темы "Олимпиада в Токио"
Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золото Олимпиады в Токио
Гимнаст Артур Давтян завоевал для Армении первую медаль токийских Игр

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Кубинец Луис Альберто Орта Санчес выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финал против японца Кэнъитиро Фумита прошел под диктовку атлета с Острова свободы. Луис Альберто Орта Санчес доминировал на ковре, показывая отличную подготовку как при борьбе в стойке, так и действуя в партере, и одолел своего оппонента со счетом 5:1.

В схватке за бронзу Сайлике Валихан из Китая победил украинского атлета Ленура Темирова по правилу последнего действия со счетом 1:1. Еще одна награда этого достоинства обрела российскую прописку после того, как Сергей Емелин уверенно разобрался с Виктором Чобану из Молдовы - 12:1.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
греко-римская борьба Олимпиада Япония
Новости рубрики Спорт
Фото Getty Images Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золото Олимпиады в Токио
Фото Getty Images Гимнаст Артур Давтян завоевал для Армении первую медаль токийских Игр
Фото Reuters Футболистки Канады стали первыми финалистками женского олимпийского турнира
Алексей Талай. Фото из архива Это недопустимое поведение - Талай о ситуации с Тимановской в Токио
Фото из архива Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
Бао Шаньцзю и Чжон Тяньши. Фото Reuters Китаянки Бао Шаньцзю и Чжон Тяньши выиграли золото в командном спринте по велотреку на Играх в Токио
Главное
Во время встречи "Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС
В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая
Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту
Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!
Топ-новости
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
Литвинчук и Худенко вышли в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок-двоек на дистанции 500 м
Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности
За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592
За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи
Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 августа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 958 пациентов с COVID-19, выписаны 1169
Олег Юреня вышел в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок на 1000 м
Посольство Беларуси рекомендует воздержаться от посещения районов Турции с лесными пожарами
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.