Кубинский боксер Роньель Иглесиас стал олимпийским чемпионом в весе до 69 кг

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередные призеры определились на олимпийском боксерском турнире в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 69 кг чемпионом Олимпиады во второй раз стал кубинский боксер Роньель Иглесиас, победивший в финале британского спортсмена Пэта Маккормака, - 5:0. Свое первое олимпийское золото 32-летний кубинец завоевал на Играх-2012 в Лондоне. В 1/8 финала Пэт Маккормак победил белорусского спортсмена Александра Радионова. Два года назад Маккормак стал чемпионом II Европейских игр в Минске.

Белорусский боксер Владислав Смягликов (91 кг) завершил выступление на олимпийском ринге в четвертьфинале, Дмитрий Асанов (63 кг) проиграл в 1/8 финала, а Владислав Бондаренко (75 кг) выбыл после поединка 1/16 финала.

Боксерский турнир токийских Игр завершится 8 августа.-0-