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Новости темы "Олимпиада в Токио"
2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золото Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
В решающей встрече Михаин Лопес Нуньес, выступающий в весе 130 кг, победил грузина Якоба Каджая - 5:0.
Спортсмен выиграл четвертое олимпийское золото, установив рекорд в своем виде спорта по количеству завоеванных олимпийских наград высшей пробы. Последние секунды встречи превратились в безудержный праздник.
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