25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Кубок Беларуси по академической гребле переносится на неопределенный срок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе общественного объединения.

Решение о конкретных датах, когда состоится розыгрыш трофея, или окончательной отмене кубковой регаты будет принято в апреле. Сделают это, принимая во внимание изменения в международном соревновательном календаре и с учетом эпидемиологической обстановки.

Ранее Международная федерация гребли отменила все официальные соревнования до конца мая. В их числе этапы Кубка мира, а также квалификационные состязания к Играм-2020.

Вместе с тем чемпионат Европы 2020 года, который по предварительным данным должен пройти 5-7 июня в Познани (Польша), организаторы состязаний пока не переносили.-0-