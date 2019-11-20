Кубок БГУФК соберет спортивных акробатов из шести стран

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по спортивной акробатике Кубок БГУФК памяти заслуженного тренера СССР Михаила Цейтина, который пройдет 22-24 ноября, соберет атлетов из шести стран, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БГУФК Любовь Щурова.
За место на пьедестале почета будут бороться спортсмены из России, Великобритании, Германии, Молдовы, ЮАР. Беларусь на соревнованиях представят воспитанники спортивных школ со всех уголков страны. За награды поспорят юниоры и взрослые - мужские, женские, смешанные пары, мужские и женские группы.
В программе соревнований балансовые, вольтижные и комбинированные упражнения.
Также на базе Белорусского государственного университета физической культуры 21-27 ноября пройдет международный семинар "Современные системы подготовки спортсменов высокого класса и резерва в гимнастических видах спорта и танцевальном спорте".
Семинар посетят более 300 ведущих тренеров, спортсменов, исследователей и педагогов из Беларуси, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Молдовы, Польши, ЮАР, Китая и Японии.
На форуме специалисты обменяются опытом и инновационными технологиями подготовки спортсменов с учетом современных тенденций, повысят уровень своего профессионального мастерства.-0-