Кубок Европы по метаниям перенесен

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла решение о переносе Кубка Европы по метаниям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Старт должен был пройти 13-14 марта в Лейрии (Португалия). Отмена турнира в намеченные даты вызвана рекомендациями органов здравоохранения и критической пандемической ситуацией в Португалии.

Сообщается, что Европейская легкоатлетическая ассоциация будет искать любые новые потенциальные даты проведения Кубка-2021 и продолжит внимательно изучать ситуацию, чтобы принять окончательное решение. "В настоящем и будущем здоровье и благополучие всех участников соревнований, включая спортсменов, тренеров, официальных лиц и организаторов, стоят на первом месте", - говорится в заявлении организации.-0-