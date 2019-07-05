Кубок Гагарина сегодня будет выставлен в Минске

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина - будет выставлен в Минске 5 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
Кубок в столицу Беларуси привезет нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов, который является воспитанником хоккейной школы "Юность".
Почетный трофей будут выставлен в фойе ледового катка в парке имени М.Горького. Каждый желающий 5 июля с 17.00 до 19.00 сможет получить автограф форварда и сделать фото с Кубком Гагарина.-0-
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