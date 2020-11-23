Кубок мира по самбо пройдет в Москве без зрителей

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок мира по самбо, посвященный памяти Анатолия Харлампиева, пройдет в Москве при пустых трибунах. Такая информация содержится на сайте Всероссийской федерации самбо, сообщает БЕЛТА.

Такое решение было принято организаторами из-за эпидемиологической ситуации в России и согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Кубок мира изначально должен был пройти в марте нынешнего года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на 18-19 декабря.

Состязания в спортивном разделе среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо пройдут на малой спортивной арене стадиона "Лужники". В представительном турнире ожидается участие около 300 спортсменов из 15 стран: Беларуси, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Франции. Отмечается, что страны - участницы смогут представить на соревнованиях по два состава.-0-