Кубок Президентского спортивного клуба отменен

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд - Кубок Президентского спортивного клуба, запланированный на 5-7 ноября, отменен по причине вспышки вирусной инфекции среди игроков одной из команд принимающей стороны. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Во исполнение рекомендаций органов здравоохранения по минимизации распространения инфекции и для обеспечения безопасности здоровья участников принято решение об отмене Кубка Президентского спортивного клуба 2020 года", - говорится в сообщении.

В единственном турнире с участием белорусских сборных во время предстоящей международной паузы должны были принять участие сборные команды Беларуси (U-18), Беларуси (U-17), России (U-17) и России (U-16).