Кубок Республиканской универсиады-2021 по спортивной аэробике завоевала сборная БГУ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная БГУ стала абсолютным победителем в соревнованиях по спортивной аэробике Республиканской универсиады - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В состав сборной вошли студенты факультета международных отношений второкурсник Дмитрий Бабак и четверокурсница Александра Бабак, второкурсницы факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Полина Калашникова и экономического факультета Алина Уласевич, первокурсница юридического факультета Вероника Гордейчик, а также пятикурсница Института бизнеса Элизабет Гек.

На втором месте разместилась команда Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК). Бронзу завоевали спортсмены Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ).

Программа соревнований включала выступления в номинациях "соло" (женское/мужское), "смешанные пары", "трио" и "группа". По результатам представлений на счету спортсменов БГУ три золотые, по одной серебряной и бронзовой медали.

Подготовкой команды БГУ занималась старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Наталья Астрейко.

Всего в соревнованиях приняли участие сборные десяти вузов Беларуси: БГУ, БГУФК, БГМУ, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Белорусского государственного экономического университета, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Гомельского государственного медицинского университета, Витебского государственного медицинского университета.

Состязания проводились с 21 по 23 апреля на базе БГТУ.

Организаторами соревнований выступили Министерство образования, Министерство спорта и туризма, общественная организация "Белорусская ассоциация гимнастики" и Белорусская ассоциация студенческого спорта.

Спортивные соревнования по различным видам спорта среди студентов начали проводиться в Беларуси с 1929 года в рамках Всебелорусской студенческой спартакиады высших учебных заведений. С 1993 года состязанию присвоено название "Республиканские студенческие игры", а с 2004 года - "Республиканская универсиада". В нынешнем году состязания организуются с января по декабрь. На спортивных площадках будут разыграны комплекты наград по 35 видам спорта. В 26 из них выступят спортсмены БГУ.-0-