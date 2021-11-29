Кубок Союзного государства по самбо пройдет 5 декабря в Сочи

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 29 ноября 2021
Минск +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:00 Лукашенко: Беларусь стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе Президент
10:57 "Белсолод" экспортирует продукцию в 20 стран мира Экономика
10:54 Цена газа в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб.м В мире
10:53 В Беларуси за 9 месяцев произведено 94,4 тыс. т кондитерских изделий Экономика
10:53 Количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС в сравнении с прошлым понедельником увеличилось на 30% Общество
10:51 Субботин: благодаря правильно выбранной стратегии Беларусь полностью обеспечивает себя сахаром Экономика
10:50 Беженец: готовы ждать открытия коридора в Германию, в Ирак не вернемся Общество
10:47 Субботин: за 9 месяцев обеспечен рост производства молока Экономика
10:43 Сельхозорганизации Беларуси в январе-сентябре нарастили выручку на 13,4% Экономика
10:41 Кубок Союзного государства по самбо пройдет 5 декабря в Сочи Спорт
10:40 Лукашенко сегодня в Минобороны проводит совещание по вопросам военной безопасности Президент
10:36 Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса Спорт
10:35 ГАИ ищет очевидцев аварии на МКАД с пострадавшим пешеходом Происшествия
10:33 Субботин: в сельском хозяйстве по большинству показателей прогнозы 2021-го выше средних за пятилетку Экономика
10:32 В Минской области за выходные в ДТП травмированы 8 человек Происшествия
10:31 Андрейченко: мы должны быть готовы к оперативному принятию республиканского бюджета Политика
10:27 Субботин: АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта Экономика
10:26 В Брестской области на трассе М1 на пешехода наехали три автомобиля Происшествия
10:23 Андрейченко: депутаты должны активнее взаимодействовать с союзниками по ОДКБ и СГ Общество
10:21 Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку к 125-летию со дня рождения маршала Жукова Общество
10:18 Андрейченко: парламентариям нужно оперативно реагировать на все недружественные выпады против страны Политика
10:17 Андрейченко: развязанная против Беларуси информационная война приобретает формы военного противостояния Общество
10:12 В Пружанском районе мужчина получил ожоги при розжиге котла бензином Происшествия
10:11 В Речицком районе бесправник погиб в ДТП Происшествия
10:03 Четверо участников акций протеста из Солигорска предстанут перед судом Происшествия
09:56 В Витебске племянник избил до смерти дядю Происшествия
09:53 Бывший директор КУП в Минске подозревается в превышении служебных полномочий Происшествия
09:48 Лукашенко поздравил народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием Президент
09:47 Индийские производители стройматериалов и промоборудования заинтересовались B2B-площадкой БУТБ Экономика
09:44 Рябов: декабрь в этом году ожидается теплее обычного Общество
Все новости
Все новости
Спорт
29 ноября 2021, 10:41

Кубок Союзного государства по самбо пройдет 5 декабря в Сочи

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Кубок Союзного государства по самбо пройдет 5 декабря в Сочи на "Сириус Арене", сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

В розыгрыше кубка примут участие 16 сильнейших спортсменов мира по персональному приглашению в абсолютной весовой категории. Ожидается, что на соревнованиях будут присутствовать почетные гости: заслуженные мастера спорта СССР, заслуженные тренеры СССР Беларуси, России, Украины и других бывших республик СССР, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители органов управления Беларуси, России, Краснодарского края, а также молодые самбисты.

В преддверии Кубка Союзного государства состоятся встречи юных самбистов с легендами этого вида спорта. Заслуженные мастера проведут мастер-классы и расскажут об истории самбо учащимся школ и детям с ограниченными возможностями, пройдет автограф- и фотосессии.

Кубок Союзного государства по самбо проводится для популяризации самбо, зрители смогут посетить соревнование бесплатно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
самбо турнир
Новости рубрики Спорт
Фото pexels Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса
Фото sport24.ru Хоккеисты "Нью-Джерси" обыграли "Филадельфию" в матче чемпионата НХЛ
Фото из архива Алексей Протас помог "Вашингтону" обыграть "Каролину" в матче чемпионата НХЛ
Фото из архива Белорусские баскетболисты проиграли грекам в квалификации ЧМ
Фото из архива Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги
Хоккеисты минского "Динамо" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ
Главное
Фото из архива Лукашенко сегодня в Минобороны проводит совещание по вопросам военной безопасности
Субботин: АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта
Андрейченко: парламентариям нужно оперативно реагировать на все недружественные выпады против страны
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Цены ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ еще действуют! Остался 1 день! Успейте получить выгоду!
Топ-новости
Картина выходных: рост экономики Беларуси, эпидситуация с COVID-19 и фестиваль закаливания
Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу
Российский политолог: Лукашенко является гуманистическим политиком
Щекин: разрушительная повестка Запада оказалась затратной и тупиковой
Белорусские пограничники оказали помощь соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины
Рябов: декабрь в этом году ожидается теплее обычного
Гусев о повышении безопасности и качества в строительстве
Лискович: белорусы собрали для беженцев 114 т гуманитарного груза
Более 1,8 тыс. беженцев вернулись в Ирак авиарейсами из Минска
Более 2,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Гайдукевич: США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями
Привитые от COVID-19 могут стать донорами крови через месяц после полного курса вакцинации
Чему учат школьников в первом белорусском наукограде
Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев
Эксперт: НАТО выгодно выставлять беженцев на границе гибридной угрозой для ЕС
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.