29 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Кубок Союзного государства по самбо пройдет 5 декабря в Сочи на "Сириус Арене", сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

В розыгрыше кубка примут участие 16 сильнейших спортсменов мира по персональному приглашению в абсолютной весовой категории. Ожидается, что на соревнованиях будут присутствовать почетные гости: заслуженные мастера спорта СССР, заслуженные тренеры СССР Беларуси, России, Украины и других бывших республик СССР, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители органов управления Беларуси, России, Краснодарского края, а также молодые самбисты.

В преддверии Кубка Союзного государства состоятся встречи юных самбистов с легендами этого вида спорта. Заслуженные мастера проведут мастер-классы и расскажут об истории самбо учащимся школ и детям с ограниченными возможностями, пройдет автограф- и фотосессии.

Кубок Союзного государства по самбо проводится для популяризации самбо, зрители смогут посетить соревнование бесплатно.-0-