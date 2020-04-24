Кучук дебютирует в качестве главного тренера минского "Динамо"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Борисове и Гродно сегодня откроется программа 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле борисовского городского стадиона в 18.00 начнется встреча футболистов "Смолевичей" и минского "Динамо". Для динамовцев эта игра станет первой под руководством нового главного тренера Леонида Кучука. В прошлом туре минчане обыграли на своем поле гродненский "Неман" (2:0), а их сегодняшние соперники в Бобруйске разошлись миром с "Белшиной" (1:1).

В 20.00 в Гродно местный "Неман" сыграет со столичным "Энергетиком-БГУ", который в прошлом туре проиграл на своем поле "Городее" (0:1).

Оба сегодняшних поединка будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Еще три матча пройдут 25 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Минск", "Городея" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск). Заключительные встречи 6-го тура состоятся 26 апреля: "Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

Положение команд после пяти туров: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БЕЛАЗ" - по 10 очков, "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух", БАТЭ - по 7, "Динамо" (Минск), "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забивший три гола.-0-