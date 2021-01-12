Кудерметова стала соперницей Соболенко в финале турнира в Абу-Даби

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в Абу-Даби, где встретится с десятой ракеткой планеты белоруской Ариной Соболенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем полуфинале россиянка, занимающая 46-е место в мировом рейтинге, выиграла в двух партиях у украинки Марты Костюк, у которой 99-я позиция в рейтинге WTA, - 7:6 (10:8), 6:4.

Сегодня в первом полуфинальном поединке Арина Соболенко всего за час уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари (22-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:2.

Решающий матч первого в сезоне турнира между Соболенко и Кудерметовой состоится 13 января (начало в 11.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

После завершения соревнований в столице ОАЭ теннисистки перебазируются в Мельбурн, где будут готовиться к открытому чемпионату Австралии. Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" пройдет с 8 по 21 февраля на кортах "Мельбурн Парка".-0-