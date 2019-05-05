Кулеш и Королек помогли "Виве" выйти в "Финал четырех" гандбольной ЛЧ

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легионеры помогли польскому "Виве" пробиться в "Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном четвертьфинале в гостях у французского "Пари Сен-Жермена" клуб из Кельце уступил со счетом 26:35, но, благодаря домашней виктории с разницей в 10 мячей - 34:24, прошел дальше. Весомую лепту в этот успех внесли белорусы - Владислав Кулеш в двух матчах с парижанами забросил 11 мячей (6 и 5), Артем Королек отличился 9 раз (6 и 3).

Бывшие соперники БГК имени Мешкова по групповому этапу ЛЧ гандболисты северомакедонского "Вардара" из Скопье по сумме двух игр были сильнее венгерского "Пика" из Сегеда - 31:23 (дома) и 25:29 (в гостях).

Еще один оппонент чемпионов Беларуси испанская "Барселона" без особых проблем дважды победила гандболистов французского "Нанта" - 32:25 (в гостях) и 29:26 (дома).

Немецкий "Фленсбург", которому брестчане проиграли в 1/8 финала, уступил венгерскому "Веспрему" - 22:28 (дома) и 25:29 (в гостях).

Решающий этап мужской чемпионской Лиги пройдет 1-2 июня на паркете "Ланксесс-Арены" в немецком Кельне. В прошлом сезоне победителем главного клубного турнира Старого Света стал французский "Монпелье", обыгравший в решающем поединке гандболистов "Нанта" со счетом 32:26.

В женской Лиге чемпионов "Финал четырех" состоится 11-12 мая в Будапеште. В первый день соревнований в венгерской столице российский "Ростов-Дон" сыграет с французским "Мецем", а триумфатор двух последних сезонов ЛЧ венгерский "Дьер" будет соперничать с норвежским "Виперсом". Победители этих игр затем встретятся в матче за первое место.-0-