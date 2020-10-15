"Кунлунь" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Кунлуня" нанесли "Салавату Юлаеву" третье кряду поражение в чемпионате КХЛ - 5:3 (0:2, 2:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для китайской дружины, которая свои домашние матчи проводит в Мытищах, это первая победа, одержанная на своем льду. В составе победителей забрасывали Хантер Шинкарук, Джейк Челиос, Дэнни Кристо, Лукас Локхарт и Кори Кейн. У "Салавата" голы на счету Дмитрия Кугрышева, Данилы Башкирова и Теему Хартикайнена.

В еще одном матче дня в чемпионате КХЛ челябинский "Трактор" крупно обыграл череповецкую "Северсталь" - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0). У "медведей" результативно завершали атаки Томаш Гика, Якоб Берглунд Сергей Телегин и Артем Шварев. Также стоит отметить вратаря "Трактора" Романа Вилла, оформившего второй в сезоне шатаут.-0-