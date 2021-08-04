Курочкина: окончательные итоги можно будет подвести после финальной схватки

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Вышедшая в финал Олимпиады борцовского турнира Ирина Курочкина, общаясь с журналистами, отметила, что сделана лишь часть работы, а окончательные итоги выступления на Играх в Токио можно будет подвести после финальной схватки с японкой Рисако Каваи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы справились с первой половиной задачи. Во время поединка с россиянкой Валерией Кобловой в четвертьфинале проигрывала, но знала, как действовать, и сумела перехватить инициативу. Остается отдохнуть, завтра взвешивание и снова борьба. Ничего еще не завершено здесь в Токио. Каждый из нас приехал за победой и не собирается останавливаться на полпути", - сказала Ирина Курочкина.

Как сообщалось, белоруска Ирина Курочкина победила Эвелину Николову из Болгарии (11:0) и обеспечила себе минимум серебро Олимпиады в турнире по женской борьбе.-0-