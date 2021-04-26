Курсант университета МЧС стал победителем этапа Кубка мира по гиревому спорту

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем этапа Кубка мира по гиревому спорту по версии Всемирной ассоциации спортивных клубов по гиревому спорту WAKSC стал курсант Университета гражданской защиты МЧС Дмитрий Александров. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

За чемпионство в online-формате боролись более 70 спортсменов из Беларуси, России, Италии, Бразилии и США. Дмитрий выступал в весовой категории 95 кг. В упражнении "толчок гири по длинному циклу в течение 5 минут классическим образом" курсант МЧС стал лучшим, сделав 50 подъемов двух гирь весом по 24 кг. На втором и третьем местах - представители России Денис Панов из Пермского края (45 подъемов) и Алексей Калин из Владимира (44 подъема) соответственно.

Подготовкой белорусского атлета занимался старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки Университета гражданской защиты МЧС Владимир Демьянов.

Дмитрий Александров - курсант третьего курса факультета техносферной безопасности университета МЧС, национальный рекордсмен, мастер спорта Беларуси по гиревому марафону. -0-

Фото ucp.by