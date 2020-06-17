Квалификации футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы нового сезона будут состоять из одного матча

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил систему проведения квалификации континентальных клубных турниров сезона-2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В связи с пандемией коронавируса исполком УЕФА принял решение, что квалификационные раунды будут состоять из одного матча. Исключение - раунд плей-офф Лиги чемпионов, который, как и раньше, будет состоять из двух игр (дома и в гостях). Таким образом, матчи предварительного круга квалификации ЛЧ пройдут 8 и 11 августа, первого отборочного раунда - 18-19 августа, второго - 25-26 августа, третьего - 15-16 сентября, плей-офф за выход в групповой этап - 22-23 и 29-30 сентября. Групповой этап Лиги чемпионов стартует 20 октября, а финиширует 9 декабря. В квалификации ЛЧ примет участие действующий чемпион Беларуси брестское "Динамо".

Во втором по рангу клубном турнире Старого Света выступят три представителя Беларуси: минское "Динамо", борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер". Расписание квалификации: предварительный раунд - 20 августа, первый отборочный круг - 27 августа, второй - 17 сентября, третий - 24 сентября, плей-офф - 1 октября. Матчи группового турнира Лиги Европы пройдут с 22 октября по 10 декабря.

Как сообщалось, континентальные клубные турниры текущего сезона будут доиграны в формате "Финалов восьми". Матчи Лиги чемпионов намечено провести с 12 по 23 августа в португальском Лиссабоне. Поединки Лиги Европы с 10 по 21 августа примут немецкие Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кельн.-0-