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13 февраля 2022, 14:53

Квалификация олимпийского турнира по лыжной акробатике у женщин перенесена

Снежный парк Геньтин во время сильного снегопада
Снежный парк Геньтин во время сильного снегопада

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Квалификация олимпийского турнира по лыжной акробатике у женщин перенесена с воскресенья, 13 февраля, на понедельник, 14 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Причиной такого решения организаторов стали сложные погодные условия: обильный снегопад и сильный ветер. В итоге женский отбор в этой дисциплине фристайла пройдет завтра, старт первой квалификации запланирован на 10.00 по белорусскому времени. В этот же день состоится и финал, который должен начаться в 14.00.

В женском турнире по лыжной акробатике Беларусь представят действующая олимпийская чемпионка Анна Гуськова, а также Анна Деруго и Анастасия Андриянова.-0-

Фото Андрея Покумейко

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