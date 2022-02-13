Снежный парк Геньтин во время сильного снегопада
13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Квалификация олимпийского турнира по лыжной акробатике у женщин перенесена с воскресенья, 13 февраля, на понедельник, 14 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Причиной такого решения организаторов стали сложные погодные условия: обильный снегопад и сильный ветер. В итоге женский отбор в этой дисциплине фристайла пройдет завтра, старт первой квалификации запланирован на 10.00 по белорусскому времени. В этот же день состоится и финал, который должен начаться в 14.00.
В женском турнире по лыжной акробатике Беларусь представят действующая олимпийская чемпионка Анна Гуськова, а также Анна Деруго и Анастасия Андриянова.-0-
Фото Андрея Покумейко