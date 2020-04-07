Квалификационные соревнования для легкоатлетов на Олимпиаду в Токио приостановлены до 1 декабря

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический квалификационный период к Олимпийским играм в Токио приостановлен до 1 декабря из-за пандемии коронавируса. Такая информация размещена на сайте World Athletics, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С 6 апреля по 30 ноября 2020 года все результаты, достигнутые на любом соревновании, не будут учитываться в олимпийской квалификации и мировом рейтинге, публикация которых также будет приостановлена. Результаты спортсменов, которые уже выполнили нормативы на Игры, останутся в силе. При нормализации ситуации в мире квалификационный период возобновится 1 декабря.

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу поблагодарил за детальную работу комиссию спортсменов и совет организации. "Они считают, что приостановка олимпийской квалификации в этот период дает больше уверенности для планирования и подготовки спортсменов и является лучшим способом обеспечить справедливость, потому что иначе атлеты находились бы в неравных условиях из-за проблем передвижения по миру", - добавил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о новом сроке окончания квалификационного периода к Олимпийским играм 2021 года в Токио. Период отбора на Игры завершится 29 июня 2021 года. Отмечается, что международные спортивные федерации вправе определять собственные сроки окончания квалификации, но они не могут завершиться позднее установленной МОК даты.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-