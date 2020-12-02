Квалификационные соревнования для легкоатлетов на Олимпиаду в Токио возобновлены

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация легкой атлетики с 1 декабря возобновила квалификационный период к Играм XXXII Олимпиады в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Отборочный этап к главным стартам был приостановлен 6 апреля из-за пандемии. Спортсменам, которые ранее выполнили нормативы на Олимпиаду, подтверждать свои результаты нет необходимости.

С 1 сентября возможность квалифицироваться в Токио вновь получили ходоки и марафонцы, а с 1 декабря это право распространилось и на представителей остальных дисциплин. Квалификационный период в легкой атлетике продлится до 29 июня 2021 года.

По состоянию на 2 декабря, в активе белорусских легкоатлетов 17 лицензий.

На Играх XXXII Олимпиады в Токио соревнования по легкой атлетике пройдут на Национальном Олимпийском стадионе с 30 июля по 8 августа. Всего в этом виде состязаний будет разыграно 48 комплектов наград.-0-