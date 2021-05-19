Квалификационные требования на право участия в Олимпиаде выполнили 87 белорусских спортсменов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационные требования на право участия в Олимпийских играх выполнили 87 белорусских спортсменов, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия внесла коррективы в подготовку к Олимпийским играм в Токио. Главным стало продолжение подготовки к Олимпиаде при сохранении здоровья спортсменов и их персонала", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, сегодня мы подошли к завершающей стадии подготовки к Играм. "В режиме четкого планирования для всех спортсменов - кандидатов на участие в Играх были созданы все необходимые условия подготовки. На сегодняшний день квалификационные требования и нормативы на право участия в Играх выполнили 87 белорусских спортсменов в 17 видах спорта. После отмены большинства международных стартов отбор на Игры в некоторых видах спорта продолжится до конца июня. Наша задача - достойно выступить на Олимпийских играх", - отметил вице-премьер.-0-