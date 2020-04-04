Квалификационные турниры к токийской Олимпиаде завершатся в июне 2021 года

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационные соревнования к XXXII летним Олимпийским играм в Токио планируется завершить до 29 июня 2021 года. Об этом говорится в письме Международного олимпийского комитета, направленного национальным олимпийским комитетам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НОК Беларуси.

МОК отмечает, что в течение месяца будет сформирован календарь квалификационных турниров с учетом переноса Олимпиады на 2021 год. Точная информация о датах и местах их проведения будет обнародована после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как заявил ранее президент МОК Томас Бах, все спортсмены, уже отобравшиеся на токийские Игры, сохранят свои олимпийские лицензии. На сегодняшний день разыграно 57% путевок в Токио. Сейчас 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы для участия в летних Олимпийских играх в японской столице.

Недавно в связи с распространением пандемии COVID-19 было принято решение о переносе летней Олимпиады-2020 в Токио на год. Игры намечено провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-