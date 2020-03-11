Квалификационные турниры по дзюдо на Игры-2020 отменены до конца апреля из-за коронавируса

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все олимпийские квалификационные соревнования по дзюдо отменены до конца апреля. Такое решение приняла Международная федерация этого вида спорта (IJF) из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В число отмененных турниров вошел этап мировой серии "Большого шлема" в Екатеринбурге (Россия) с 13 по 15 марта, а также этапы серии Гран-при в Тбилиси (Грузия) с 27 по 29 марта и Анталье (Турция) с 3 по 5 апреля. Ранее также был отменен турнир в Рабате (Марокко). Соревнования, которые планируют провести в мае и июне, еще значатся в календаре федерации дзюдо.

Отмененные старты являлись частью квалификационного процесса к Играм в Токио. В Международной федерации дзюдо считают, что на данном этапе крайне важно обеспечить безопасность атлетов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.-0-