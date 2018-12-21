Квартет белорусских биатлонисток выступит в спринте на этапе КМ в Чехии

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартет белорусских биатлонисток выступит сегодня в спринте на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанцию в 7,5 км выйдут Динара Алимбекова (13-й стартовый номер), Ирина Кривко (37-й), Анна Сола (74-й), Ирина Кручинкина (83-й). Гонка начнется в 19.30 по минскому времени. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию из Чехии.

После двух этапов Кубка мира наиболее высокую позицию в общем зачете среди белорусок занимает Ирина Кривко, которая расположилась на седьмой позиции, - 154 балла.

Соревнования в Нове-Место продолжатся 22 декабря гонками преследования у мужчин и женщин, а завершится этап 23 декабря двумя масс-стартами.-0-