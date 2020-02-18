Квартет белорусских биатлонисток выступит в женской индивидуальной гонке чемпионата мира

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской индивидуальной гонкой сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанцию протяженностью 15 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут 100 биатлонисток, среди которых четыре представительницы Беларуси: Ирина Кривко (20-й стартовый номер), Елена Кручинкина (53), Анна Сола (74), Ирина Кручинкина (89). Состязания начнутся в 16.15 по минскому времени. В предыдущих пяти гонках ЧМ в Антхольце белорусские биатлонисты финишировали далеко от призовых мест.

Сейчас общекомандный медальный зачет чемпионата планеты возглавляет сборная Норвегии, в активе которой четыре награды (2 золота, 1 серебро, 1 бронза). На второй позиции биатлонисты Франции, завоевавшие три медали (1, 1, 1), по две награды у команд Италии (1, 1, 0), России (1, 0, 1) и Чехии (0, 0, 2), по одной серебряной медали у биатлонистов Германии и США. Всего на мировом форуме разыгрывается 12 комплектов наград.

Расписание оставшихся стартов:

18 февраля

женская индивидуальная гонка на 15 км;

19 февраля

мужская индивидуальная гонка на 20 км;

20 февраля

одиночная смешанная эстафета;

22 февраля

женская эстафета 4х6 км;

мужская эстафета 4х7,5 км;

23 февраля

женский масс-старт на 12,5 км;

мужской масс-старт на 15 км.-0-