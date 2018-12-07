Квартет белорусских биатлонистов выступит в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В словенской Поклюке сегодня продолжится первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. В 16.15 мужчины стартуют в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Среди 110 участников спринта четыре представителя Беларуси: Владимир Чепелин (29-й стартовый номер), Сергей Бочарников (50), Роман Елетнов (71), Антон Смольский (99). Сегодняшняя гонка будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".
Накануне в мужской индивидуальной гонке на 20 км победителем стал француз Мартен Фуркад, а женскую гонку на 15 км выиграла украинка Юлия Джима. Они возглавили общий зачет Кубка мира, набрав по 60 очков.
В Поклюке 8 декабря состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км, а в заключительный день соревнований 9 декабря пройдут две гонки преследования - у мужчин на 12,5 км и женщин на 10 км.-0-
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