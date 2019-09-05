Квартет соискателей наград определился на женском ЧЕ по волейболу

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по волейболу определились полуфиналисты среди женских команд, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионки континента сербские волейболистки в четвертьфинале уверенно победили болгарок - 3:0 и в полуфинале встретятся с командой Италии, которая обыграла россиянок со счетом 3:1.
Серебряный призер ЧЕ-2017 команда Нидерландов выбыла из борьбы за медали, уступив обладателям бронзы прошлого континентального первенства сборной Турции - 0:3. Соперницами турчанок будут польские волейболистки, одолевшие немок - 3:2.
Полуфинальные встречи состоятся в турецкой Анкаре 7 сентября, 8 сентября там же пройдут медальные поединки.
Два года назад на ЧЕ в Баку волейболистки Сербии победили в решающем поединке голландок со счетом 3:1, а в матче за бронзу турчанки с таким же результатом взяли верх над хозяйками турнира азербайджанками.-0-