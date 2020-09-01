Лапко победила Голубич на старте открытого чемпионата США по теннису

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (351-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на открытом чемпионате США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/64 финала одиночного разряда белоруска переиграла в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Викторию Голубич (123) - 1:6, 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Во втором раунде Вера Лапко встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой (35).

Ранее белоруска Александра Саснович (106) одолела представительницу США Франческу ди Лоренцо (129) - 2:6, 7:6 (8:6), 6:0. Следующей соперницей белоруски будет 15-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова.

Сегодня вечером еще две белоруски начнут выступления на US Open. Одиннадцатый номер мирового рейтинга Арина Соболенко сыграет с французской теннисисткой Осеан Додан (115), а экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27) встретится с австрийкой Барбарой Хаас (139). Завтра Ольга Говорцова (130) будет соперничать с россиянкой Виталией Дьяченко (112).

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, победил серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в рейтинге ATP - 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником белорусского теннисиста будет австралиец Джордан Томпсон, который находится на 63-м месте в мировом рейтинге.

Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого составляет $53,4 млн, завершится 13 сентября.-0-