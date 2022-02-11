Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте

11 февраля, Пекин / Корр. БЕЛТА/. Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами выиграла золото Олимпийских игр - 2022 в супергиганте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующая чемпионка мира в этой дисциплине Гут-Бехрами завоевала олимпийское золото впервые в карьере. Ранее в Пекине Лара уже поднималась на подиум, став третьей в гигантском слаломе. Серебряная медаль досталась представительнице Австрии Мирьям Пухнер, уступившей чемпионке 0,22 сек. Бронза на счету еще одной швейцарки Мишель Гизин (0,30 сек. отставания). В борьбе за пьедестал Гизин всего на 3 сотые секунды опередила австрийку Тамару Типплер.

Следующий комплект наград у горнолыжниц будет разыгран 15 февраля в скоростном спуске. В воскресенье на старт гигантского слалома выйдут мужчины.-0-