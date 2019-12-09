Латвия победила Данию в матче молодежного ЧМ по хоккею в Минске

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Латвии обыграла датчан во втором матче первого дня молодежного чемпионата мира (Д1А) по хоккею в Минске со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Латвийская сборная предложила соперникам вязкий хоккей с акцентом на оборону. Вместе с тем подопечные Карлиса Зирниса в любой момент были готовы перейти к атакующим действиям. Датчане тоже не стремились в атаку любой ценой. Спокойное течение матча в первом периоде несколько оживилось после того, как счет открыл Глеб Прохоренков из команды Латвии.

Во втором периоде латвийская сборная продолжила играть в своем излюбленном стиле, не форсируя события и спокойно ища бреши в обороне датчан. На 32-й минуте матча команде с берегов Рижского залива удалась отличная атака, и Карлис Бучениекс удвоил преимущество своей сборной.

В заключительном периоде латвийцы имела немало возможностей, чтобы огорчить вратаря соперников - защитники датчан были не слишком аккуратны на своей половине ледовой площадки. Однако Мадс Сегаард действовал надежно.

Под занавес матча датчане все-таки были наказаны за несколько сумбурную игру: Карлис Бучениекс забросил еще одну шайбу. Соперники оживились, проведя несколько опасных атак, однако безрезультатно.

Завершит первый игровой день молодежного чемпионата мира (Д1А) поединок белорусских и австрийских хоккеистов, который начнется в 19:30.-0-

В организации международных соревнований по хоккею белорусам нет равных "Я был на многих чемпионатах мира в разных странах, в том числе в Финляндии, Швеции, Канаде. Могу с уверенностью сказать, что белорусам в этом вопросе равных нет", - сказал заслуженный тренер Беларуси.