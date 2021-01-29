Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла спринт на ЧЕ в Польше

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами победительница преодолела за 22 мин. 0,7 сек., допустив один промах. Второе место заняла норвежская спортсменка Каролин Эрдаль. Скандинавка стреляла без ошибок, но уступила победительнице 5,7 сек. Замкнула тройку сильнейших россиянка Анастасия Шевченко. Она была точна на стрельбище, однако пришла к финишу позже спортсменки из Латвии на 9,7 сек.

Что касается белорусок, то Ирина Кручинкина заняла девятое место (отставание от победительницы - 26,7 сек., 1 промах). Ее подруга по команде Аделина Сабитова финишировала 103-й (отставание - 3 мин. 35,4 сек., 3 промаха).

Всего стартовали 128 биатлонисток.

Сегодня в вечерней части континентального форума стреляющих лыжников в Душниках-Здруй (Польша) состоится мужская спринтерская гонка. В ней примут участие белорусские биатлонисты Егор Казаринов, Роман Елетнов, Илья Авсеенко и Виктор Кривко.-0-