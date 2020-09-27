Латвийский боксер Майрис Бриедис выиграл титул в финальном поединке WBSS

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский боксер Майрис Бриедис выиграл титул в финальном поединке второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе, повергнув кубинца Юниера Дортикоса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бой в Германии прошел с преимуществом латвийского мастера кожаной перчатки, что отразилось и на итоговом подсчете судей (118:111, 117:111, 114:114). Таким образом, Майрис Бриедис завоевал не только трофей Мохаммеда Али, традиционно вручаемый победителям суперсерии, но и стал чемпионом мира по версии IBF.

На пути к этому титулу латыш победил немецкого "файтера" Ноэля Гевора и Кшиштофа Гловацкого из Польши. Его соперник выиграл у поляка Матеуша Мастернака и американца Эндрю Табити.

Ранее обладателем трофея Мохаммеда Али в первой тяжелой весовой категории стал украинец Александр Усик, который в Москве победил россиянина Мурата Гассиева. Бой между ними состоялся в июле 2018 года.

Решающий поединок второго сезона WBSS в первом тяжелом весе дважды переносился из-за пандемии коронавируса.-0-