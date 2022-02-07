Лазовский, Смольский, Воробей и Лобастов выступят в олимпийской индивидуальной гонке биатлонистов

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Четверо белорусских биатлонистов примут участие в завтрашней олимпийской индивидуальной гонке на 20 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым из них на трассу в Чжанцзякоу уйдет Дмитрий Лазовский, у которого 14-й стартовый номер. Лидер белорусской команды Антон Смольский получил 28-й номер, у Максима Воробья 51-я стартовая позиция, Никита Лобастов отправится на дистанцию 73-м. Всего в стартовый протокол внесены фамилии 92-х стреляющих лыжников.

Мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами начнется завтра в 11.30 по минскому времени. В сегодняшней женской гонке лучшей из квартета белорусских биатлонисток была Динара Алимбекова, которая заняла 5-е место.-0-