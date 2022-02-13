Леброн Джеймс побил рекорд результативности в матчах NBA

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории сильнейшей лиги планеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В очередном поединке регулярного сезона с "Голден Стэйт Уорриорз" 37-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" набрал 26 очков и побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара. Сейчас в активе Леброна Джеймса 44 157 очков, у прежнего рекордсмена - 44 149 очков.

Леброн Джеймс достиг исторической отметки результативности за 1616 матчей и продолжает выступать за "Лейкерс", в то время как Абдул-Джаббару понадобилось 1797 игр. Карим Абдул-Джаббар, которому сейчас 74 года, 20 лет выступал в клубах NBA "Милуоки Бакс" (1969-1975) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (1975-1989).-0-